В рамках V Тбилисского форума "Шелковый путь" впервые прошел Финансовый саммит
В регионе
- 23 октября, 2025
- 12:19
В Грузии в рамках V Тбилисского форума Шелкового пути впервые состоялся финансовый саммит.
Как сообщает местное бюро Report, открыли мероприятие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и президент Нацбанка Натия Турвана.
Главными темами саммита стали развитие финансовых технологий будущего, формирование инновационной инфраструктуры региона и превращение Среднего коридора в ключевой центр глобальной торговли и цифровых финансов.
В саммите приняли участие главы центральных банков, представители финансового сектора, крупных корпораций и международные эксперты из разных стран.
