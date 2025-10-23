В рамках V Тбилисского форума "Шелковый путь" впервые прошел Финансовый саммит

В Грузии в рамках V Тбилисского форума Шелкового пути впервые состоялся финансовый саммит.

Как сообщает местное бюро Report, открыли мероприятие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и президент Нацбанка Натия Турвана.

Главными темами саммита стали развитие финансовых технологий будущего, формирование инновационной инфраструктуры региона и превращение Среднего коридора в ключевой центр глобальной торговли и цифровых финансов.

В саммите приняли участие главы центральных банков, представители финансового сектора, крупных корпораций и международные эксперты из разных стран.