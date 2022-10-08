В районе Керченского пролива наблюдается скопление кораблей

В районе Керченского пролива большое скопление кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту.

В районе Керченского пролива большое скопление кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива - в Черном и Азовском морях.

Десятки кораблей ожидают разрешения на проход, большинство из них российские.

Сегодня на Крымском мосту из-за мощного взрыва случился масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.