В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра

Рейс Санкт-Петербург-Мурманск из-за сильного ветра при взлете начал скользить по аэродрому, в результате вылет был отменен.

Рейс Санкт-Петербург-Мурманск из-за сильного ветра при взлете начал скользить по аэродрому, в результате вылет был отменен.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Во время руления самолета рейса FV 6343 Санкт-Петербург - Мурманск из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. <…> Из-за невозможности продолжения движения воздушного судна по рулежной дорожке командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач", - рассказали в пресс-службе.