​В прошлом году в Грузии найден пропавший гражданин Азербайджана

В прошлом году в Грузии найден пропавший без вести гражданин Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в статистических данных Министерства внутренних дел Грузии.

В 2019 году найдены живыми и невредимыми считавшиеся без вести пропавшими два гражданина Саудовской Аравии, 4 гражданина Бельгии, 1 гражданин России и 1 гражданин Иордании.

Поиски 1 пропавшего в Грузии гражданина Казахстана в отчетном году не дали результатов.

Число пропавших без вести граждан Грузии составило 185. Из них 114 были найдены живыми и невредимыми, а также были обнаружены трупы 10 пропавших граждан.