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В посольстве Турции в Грузии звучат марши в ответ на акцию армян о "геноциде"

В посольстве Турции в Грузии звучат марши в ответ на акцию армян о "геноциде" Этим Турция демонстрирует, что не принимает ложные и необоснованные претензии армян
В регионе
24 апреля 2021 г. 16:20
В посольстве Турции в Грузии звучат марши в ответ на акцию армян о геноциде

Армяне Грузии проводят перед зданием посольства Турции в Грузии акцию, приуроченную к 106-летию вымышленного "геноцида армян".

Как передает грузинское бюро Report, акция стартовала с шествия от здания Филармонии.

Участники акции с флагами Армении и Грузии и плакатами скандируют антитурецкие лозунги. Полиция установила вокруг посольства железный кордон, усилены меры безопасности.

Посольство Турции встретило акцию участников ответной акцией. Во дворе диппредставительства через громкоговорители на полной громкости звучат турецкие марши и песни. Этим Турция демонстрирует, что не принимает ложные и необоснованные претензии армян.

Перед зданием посольства выставлены фотографии горы Агрыдаг. Фотографии самой высокой горы Турции демонстрируются со вчерашнего дня в рамках мероприятия по случаю Национального суверенитета и детского праздника.

Ответную акцию поддержала группа азербайджанской молодежи с флагами Азербайджана и Турции.

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Версия на английском языке Turkish Embassy plays marches in Georgia in response to Armenians’ ‘genocide’ campaign
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Gürcüstandakı səfirliyi ermənilərin "soyqırımı" aksiyasını susdurub

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