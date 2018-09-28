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    В посольстве Грузии в Азербайджане будет создан избирательный участок

    Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Грузии в посольстве этой страны в Азербайджане создан избирательный пункт.

    Как сообщает местное бюро Report, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

    Согласно решению, в посольстве будут действовать избирательные участки № № 4, 5 и 6.

    В связи с президентскими выборами в целом откроется 59 избирательных участков в 41 стране.

    Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. Для участия в выборах зарегистрировано 25 кандидатов.

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