В посольстве Грузии в Азербайджане будет создан избирательный участок

Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Грузии в посольстве этой страны в Азербайджане создан избирательный пункт.

Как сообщает местное бюро Report, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

Согласно решению, в посольстве будут действовать избирательные участки № № 4, 5 и 6.

В связи с президентскими выборами в целом откроется 59 избирательных участков в 41 стране.

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября. Для участия в выборах зарегистрировано 25 кандидатов.