В порту Санкт-Петербурга на судне из Эквадора обнаружили 1,5 тонн кокаина

Более 1,5 тонн кокаина, привезенного на судне из Эквадора, изъяли в порту Санкт-Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ФСБ России.

Стоимость партии превышает 20 млрд рублей (свыше $240 млн). Наркотик был в контейнере, прибывшем с грузом бананов.

Возбуждено уголовное дело.