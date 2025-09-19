İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:15
    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Sankt-Peterburq (Rusiya) limanında Ekvadordan gələn gəmidə 1,5 tondan çox kokain müsadirə edilib.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

    Ən geniş yayılmış narkotikin dəyəri 20 milyard rubldan (240 milyon dollardan) çoxdur. Kokain banan yüklü konteynerdə olub.

    Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

