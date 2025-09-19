Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb
Region
- 19 sentyabr, 2025
- 11:15
Sankt-Peterburq (Rusiya) limanında Ekvadordan gələn gəmidə 1,5 tondan çox kokain müsadirə edilib.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.
Ən geniş yayılmış narkotikin dəyəri 20 milyard rubldan (240 milyon dollardan) çoxdur. Kokain banan yüklü konteynerdə olub.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Son xəbərlər
12:47
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıbFormula 1
12:41
Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaqİnfrastruktur
12:33
Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEOMultimedia
12:30
Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"Energetika
12:30
Foto
"Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıbFormula 1
12:29
Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçibKomanda
12:26
Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:24
Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcəkBiznes
12:20