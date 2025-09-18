В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

Более 400 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Мега Химки" в Подмосковье из-за анонимной угрозы о минировании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Проводится проверке всех помещений ТРЦ.