В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 19:48
Более 400 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Мега Химки" в Подмосковье из-за анонимной угрозы о минировании.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.
Проводится проверке всех помещений ТРЦ.
