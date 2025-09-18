Moskvada bomba təhlükəsi səbəbindən ticarət mərkəzindən 400 nəfər təxliyə olunub
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 21:07
Moskvaya yaxın ərazidə yerləşən "Meqa Ximki" ticarət-əyləncə mərkəzindən 400-dən çox insan bomba təhlükəsi səbəbilə təxliyə edilib.
"Report" bu barədə Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumata verir.
Hazırda Ticarət Mərkəzinin bütün sahələrində yoxlamalar aparılır.
