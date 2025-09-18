İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 21:07
    Moskvada bomba təhlükəsi səbəbindən ticarət mərkəzindən 400 nəfər təxliyə olunub

    Moskvaya yaxın ərazidə yerləşən "Meqa Ximki" ticarət-əyləncə mərkəzindən 400-dən çox insan bomba təhlükəsi səbəbilə təxliyə edilib.

    "Report" bu barədə Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumata verir.

    Hazırda Ticarət Mərkəzinin bütün sahələrində yoxlamalar aparılır.

    В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

