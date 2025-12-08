İran hökumətinin sözçüsü: Qiymətlərin sabitləşdirilməsi səhv siyasət idi
Region
08 dekabr, 2025
- 17:53
İranda qiymətlərin sabitləşdirilməsi siyasəti səhv idi və bu, büdcə kəsrini, inflyasiyanı dərinləşdirib.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani Kirman şəhərində Şəhid Bahünər adına Beynəlxalq Universitetdə Tələbə günü münasibətilə keçirilən mərasimdəki çıxışında bildirib.
Onun sözlərinə görə, yanacaq kimi məhsulların qiymətlərini sabit saxlamaq səhv idi:
"Elə zənn edilirdi ki, bu, əhalinin güzəranına kömək edəcək. Ancaq əslində bu, büdcə kəsrini dərinləşdirdi və inflyasiyanı artırdı".
Fatimə Mühacirani su böhranını ölkənin ciddi problemlərindən biri adlandıraraq deyib:
"Su resurslarının düzgün idarə edilməməsi gələcəkdə təhlükəsizlik problemləri yarada bilər".
