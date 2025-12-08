Media nümayəndələri üçün media və səhiyyə kommunikasiyası mövzusunda təlim keçirilib
TƏBİB-in və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin (Agentlik) təşkilatçılığı ilə müxtəlif media qurumlarının nümayəndələri və TƏBİB-in nəzdindəki tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislər üçün "Sağlam dialoq: media və səhiyyə kommunikasiyasında yeni paradiqmalar" mövzusunda təlim keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, təlim TƏBİB-in "2024-2026-cı illər üzrə Kommunikasiya Strategiyası" çərçivəsində təşkil olunub.
TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova çıxışında qeyd edib ki, təlimin əsas məqsədi media nümayəndələrinin tibbi savadlılığının artırılması, TƏBİB-in fəaliyyət istiqamətləri üzrə mediada tez-tez təkrarlanan yanlışlıqlara aydınlıq gətirilməsi, piar və effektiv kommunikasiya kimi mövzularda ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının artırılmasından ibarətdir:
"Təlim müddətində həm də icbari tibbi sığorta sistemində ambulator dərman vasitələri ilə təminat, dövlət proqramlarının, strategiyaların, milli fəaliyyət planlarının və konsepsiyaların icrası prosesində TƏBİB-in rolu məlumatlılığın artırılması, eləcə də emosional sağlamlıq və emosional zəka mövzularında interaktiv məşğələlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub".
Agentliyin Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Aynurə Əhmədova bildirib ki, bu il icbari tibbi sığortaya müraciətlərdə artım dinamikası davam edib:
"Cari ilin ilk 11 ayı ərzində icbari tibbi sığorta çərçivəsində vətəndaşlara 86 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib. Əhali tərəfindən dövlət tibb müəssisələrinə müraciətlər 4%, xidmətlərin icrası isə 12% artıb. Eyni zamanda dövlət tibb müəssisələrində 347 mindən çox əməliyyat icra olunub. Ən çox uroloji, təbii doğuş və qeysəriyyə əməliyyatları üstünlük təşkil edib. Özəl tibb müəssisələrinə 10 ay ərzində verilən 260 mindən çox göndəriş isə vətəndaşların seçim imkanlarını və tibbi xidmətlərə əlçatanlığı daha da genişləndirib".
TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu deyib ki, 2025-ci ilin 11 ayı ərzində müxtəlif media subyektlərindən şöbəyə 5 060 sorğu daxil olub: "Onlardan 4 953-ü cavablandırılıb. 107 sorğu isə TƏBİB-in səlahiyyətlərinə aid olmayıb və onlar müvafiq olaraq yönləndirilib".
E.Hidayətoğlu eyni zamanda media nümayəndələrindən daxil olan sorğuların mövzuları, medianın diqqət etməsi zəruri olan mövzular, sorğuların cavablandırılma qaydaları ilə bağlı iştirakçıları məlumatlandırıb.
Agentliyin Dərman və tibbi vasitələr şöbəsinin müdiri Elmin Quliyev bildirib ki, dərman vasitələrinin təminat prosesi sistemli və şəffaf qaydada həyata keçiriləcək:
"Dərman vasitələrinin pozitiv siyahıya daxiledilməsi müəyyən olunmuş meyarlara əsasən qiymətləndiriləcək və siyahı rübdə bir dəfə yenilənəcək. Ambulator dərman təminatı prosesində özəl aptek təşkilatları ilə əməkdaşlıq ediləcək. Aptek lisenziyası olan və müvafiq əczaçılıq üzrə sertifikasiyadan keçmiş əczaçılardan ibarət işçi heyətə sahib olan aptek təşkilatları Agentliklə əməkdaşlıq üçün könüllü müraciət edə biləcəklər. Pozitiv siyahıda yer alan dərman vasitələrinin şərti kompensasiya məbləğinin 100%-i Agentlik tərəfindən qarşılanacaq ki, bu da keyfiyyətli və təhlükəsiz dərman vasitələrinin əlçatanlığını artıracaq".
TƏBİB-in İxtisaslı tibbi xidmətlər şöbəsinin müdiri Turan İbrahimova çıxışında bildirib ki, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti təcili hallar üçün 15 dəqiqə, təxirəsalınmaz vəziyyətlər üçün isə 15 dəqiqə-1 saat müddətində icra edilməlidir: "2024-2025-ci illərdə tibb müəssisələrinin Təcili tibbi yardım şöbələrinə müraciət edən pasiyentlərin 73.9%-nə 4 saata qədər xidmət göstərilib. Tibbi xidmət üçün gözləmə müddəti ixtisaslı ambulator yardım üçün göndəriş verildiyi tarixdən 14 gündən gec olmayaraq, instrumental diaqnostik və laborator müayinələr üçün göndəriş verildiyi tarixdən 14 gündən gec olmayaraq, koxlear implant sisteminin və oynaqdaxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi, transplantasiya xidmətləri istisna olmaqla planlı stasionar yardım üçün göndəriş verildiyi tarixdən 20 gündən gec olmayaraq, təcili tibbi yardım isə tibbi göstərişə əsasən dərhal göstərilməlidir".
Respublika Pediatriya Mərkəzinin psixoloqu Dəniz Umarova "Özünə qayğı: emosional sağlamlıq üçün praktik yanaşmalar" mövzusunda təqdimatla çıxış edib:
D.Umarova stres və onun həyat fəaliyyətinə təsiri, stresin artmasına təsir göstərən faktorlar, neqativ düşüncə, davranış və emosiyaların idarə olunması, stresin azalmasına təsir göstərən günlük fəaliyyət növləri, stres vəziyyətində olan şəxsə ilkin psixoloji yardım, nəfəs və proqressiv rahatlama texnikalarından düzgün istifadə qaydaları barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.
TƏBİB-in Dövlət proqramları şöbəsinin müdiri Səkinə Qurbanova çıxışında dövlət proqramlarının, strategiyaların, milli fəaliyyət planlarının və konsepsiyaların icrası prosesində TƏBİB-in rolundan bəhs edib:
"Dövlət proqramları uzunmüddətli müalicəyə ehtiyacı olan vətəndaşların ödənişsiz dərman və tibbi xidmətlə təmin olunması üçün qurulan sistemdir. Səhiyyə sahəsində olan dövlət və tədbirlər proqramlarının əsas məqsədləri bərabər çıxış, davamlı təminat və əlilliyin və ölüm hallarının azaldılmasıdır. Sözügedən proqramlar şəkərli diabet, dağınıq skleroz, xroniki böyrək çatışmazlığı xəstələri və transplantasiya sonrası pasiyentlərə, onkoloji xəstələrə, yenidoğulmuşlara, uşaqlar və s. aid olur".
Daha sonra yalan və insan davranışları üzrə mütəxəssis Təbriz Hacınskinin "İnsan tanıma sənəti və emosional zəka" mövzusunda interaktiv təlimi baş tutub. T.Hacınski profaylinq sistemi, şizoid, isteroid, paranoyallar, epileptoidlər, emotivlər, hipertim və depressiv hallar üzrə iştirakçıları məlumatlandırıb.
Tədbirin rəsmi hissəsində TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov çıxış edib. O bildirib ki, media nümayəndələri dövlət qurumları ilə ictimaiyyət arasında körpü rolunu oynayır.
Təlim çərçivəsində media nümayəndələrinin ixtisaslı həkimlər tərəfindən müayinələri həyata keçirilib. Sonda təlimdə iştirak edən media nümayəndələrinə TƏBİB ilə səmərəli əməkdaşlığa, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssislərə isə təlimdə iştiraka görə sertifikatlar təqdim edilib.