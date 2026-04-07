Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

Учительница, на которую напал школьник с ножом в Пермском крае, умерла в больнице.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось",- отметил он.

Подросток сегодня утром нанес ножевые ранения завучу на крыльце школы. Ученик состоит на учете в полиции. По данным СМИ, у молодого человека были серьезные проблемы с учебой, и учительница планировала не допустить его к экзаменам. Учебный процесс в школе решили не приостанавливать.

09:30

В Пермском крае (Россия) 17-летний подросток ранил ножом заведующую по учебной части (завуч) в школе.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов сообщил, что она в тяжелом состоянии.

"Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает. Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику", - добавил Антонов.

По его словам, подросток состоит на учете в полиции. Он также неоднократно оставался на повторное обучение в школе.