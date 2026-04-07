Гвидо Крозетто: Война с Ираном угрожает мировому лидерству США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что война с Ираном ставит под угрозу мировое лидерство Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил Крозетто в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.

"Эта война также ставит под угрозу лидерство Соединенных Штатов в мире, - отметил Крозетто. - Только подумайте: именно такие люди, как мы, решили, что даже [атомные бомбардировки] Хиросима и Нагасаки - приемлемые средства для прекращения конфликта. К сожалению, мы до сих пор обладаем ядерным оружием, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились".

Министр обороны подчеркнул, что риск связан с "безумием", когда каждое действие в конфликте вызывает реакцию на более высоком уровне.

В ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно позиции Европы по войне на Ближнем Востоке, Крозетто уточнил, что Италия не давала разрешения Штатам использовать свои базы ни при каких обстоятельствах, кроме тех случаев, которые возникли на прошлой неделе.