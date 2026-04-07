    Na vostoke Afganistana v rezul'tate livney pogibli 13 chelovek

    • 07 апреля, 2026
    • 12:46
    На востоке Афганистана в результате ливней погибли 13 человек

    По меньшей мере 13 человек погибли, еще 19 получили ранения в результате проливных дождей в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Бахтар".

    Отмечается, что число жертв является предварительным и может измениться по мере поступления информации из пострадавших районов. Власти направили группы экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим и оценки масштабов ущерба.

    На прошлой неделе в нескольких районах провинции прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения и связанные с ними происшествия.

    Ливни в Афганистане Афганистан
    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb
    At least 13 dead in eastern Afghanistan after heavy rains

