На востоке Афганистана в результате ливней погибли 13 человек
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 12:46
По меньшей мере 13 человек погибли, еще 19 получили ранения в результате проливных дождей в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство "Бахтар".
Отмечается, что число жертв является предварительным и может измениться по мере поступления информации из пострадавших районов. Власти направили группы экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим и оценки масштабов ущерба.
На прошлой неделе в нескольких районах провинции прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения и связанные с ними происшествия.
13:20
Нацсобрание Вьетнама одобрил кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьераДругие страны
13:19
Силькеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и АзербайджаномКультура
13:19
Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИДВ регионе
13:07
Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%Инфраструктура
13:02
Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуреДругие страны
12:54
Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавшихДругие страны
12:51
ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в ГянджеФинансы
12:49
Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильностиФинансы
12:48