На востоке Афганистана в результате ливней погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 19 получили ранения в результате проливных дождей в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Бахтар".

Отмечается, что число жертв является предварительным и может измениться по мере поступления информации из пострадавших районов. Власти направили группы экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим и оценки масштабов ущерба.

На прошлой неделе в нескольких районах провинции прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения и связанные с ними происшествия.