    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Силкеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном

    Культура
    • 07 апреля, 2026
    • 13:19
    Силкеберг: Фильм Родина, живущая в памяти станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном

    Новый документальный фильм, съемки которого проходят в Нахчыване, станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам в Нахчыване шведский режиссер Микаэль Силкеберг, комментируя свой предстоящий документальный проект.

    Он отметил, что посещает Нахчыван уже в третий раз, и каждый визит дает возможность глубже познакомиться с богатым историко-культурным наследием региона.

    Режиссер напомнил, что его знакомство с Нахчываном началось с документального фильма "Следы Ноя", в котором регион представлен как одна из древнейших колыбелей человеческой цивилизации.

    Говоря о новом проекте "Родина, живущая в памяти", над которым он работает, Силкеберг подчеркнул, что фильм посвящен культурному наследию азербайджанцев, переживших вынужденное переселение на Южном Кавказе.

    По его словам, Нахчыван является одной из ключевых съемочных локаций. Здесь фиксируются элементы нематериального культурного наследия, включая танец яллы, образцы традиционной кухни, наследие ашуга Алескера и творчество Мирзы Гадима Иревани.

    Режиссер добавил, что фильм не только послужит культурным мостом между со Скандинавией, но и поможет международной аудитории лучше узнать Азербайджан.

    Микаэль Силкеберг Фильм Родина, живущая в памяти Фильм Следы Ноя Нахчыванская Автономная Республика
