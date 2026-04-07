ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Азербайджана договорились о продлении сроков освоения кредитных средств по двум инфраструктурным проектам в Гяндже.

По информации Report, по проекту "Освещение улиц в городе Гянджа" срок использования кредита продлен с сентября 2025 года до августа 2027 года.

Необходимость пролонгации связана с задержками в закупке консультационных услуг группой по реализации проекта, а также с проведением тендерных процедур на поставку и установку систем освещения. В результате кредит в размере 12,5 млн евро не был освоен в полном объеме в установленные сроки.

Аналогичное решение принято по проекту "Управление твердыми бытовыми отходами в городе Гянджа", финансируемому на сумму 10 млн евро. Срок использования средств продлен до декабря 2026 года.

Реализация проекта изначально предполагала создание группы по управлению, ответственной за привлечение консультационных услуг. Однако стоимость услуг выбранного консультанта превысила первоначальные ожидания, что потребовало привлечения дополнительной технической помощи для покрытия расходов. Представленные предложения не соответствовали требованиям ЕБРР, в связи с чем результаты тендера были аннулированы.

Указанные факторы не позволили освоить кредитные средства в течение трех лет с момента подписания соглашения и обусловили необходимость продления срока их использования.

Напомним, что ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,629 млрд евро в рамках 202 проектов.