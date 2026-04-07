Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших
- 07 апреля, 2026
- 12:54
По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде во Франции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Мэр Мазенгарб (коммуна во Франции) сообщил, что по меньшей мере 30 человек получили ранения. Среди погибших - машинист поезда. Водитель грузовика также получил серьезные травмы.
Для проведения спасательной операции мобилизовали 77 пожарных.
Поезд перевозил около 250 пассажиров, которых эвакуируют и проверяют на наличие травм. Причины аварии уточняются.
