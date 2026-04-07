Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде во Франции.

Мэр Мазенгарб (коммуна во Франции) сообщил, что по меньшей мере 30 человек получили ранения. Среди погибших - машинист поезда. Водитель грузовика также получил серьезные травмы.

Для проведения спасательной операции мобилизовали 77 пожарных.

Поезд перевозил около 250 пассажиров, которых эвакуируют и проверяют на наличие травм. Причины аварии уточняются.