    Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

    • 07 апреля, 2026
    • 12:54
    Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

    По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в результате столкновения поезда и грузовика на железнодорожном переезде во Франции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Мэр Мазенгарб (коммуна во Франции) сообщил, что по меньшей мере 30 человек получили ранения. Среди погибших - машинист поезда. Водитель грузовика также получил серьезные травмы.

    Для проведения спасательной операции мобилизовали 77 пожарных.

    Поезд перевозил около 250 пассажиров, которых эвакуируют и проверяют на наличие травм. Причины аварии уточняются.

    Франция Столкновение поезда и грузовика
    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

