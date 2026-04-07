Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 13:19
    Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИД

    Грузия и Казахстан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, документ был подписан в Тбилиси по итогам встречи министров иностранных дел Грузии и Казахстана Маки Бочоришвили и Ермека Кошербаева.

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подчеркнули важность углубления политического диалога и расширения контактов на высоком уровне.

    Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и сотрудничеству в рамках Среднего коридора.

    По итогам встречи министры иностранных дел подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Грузии и Казахстана на 2026-2027 годы.

    Ермек Кошербаев Мака Бочоришвили Казахстан Грузия Средний коридор Программа сотрудничества

