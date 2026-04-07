Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИД
- 07 апреля, 2026
- 13:19
Грузия и Казахстан подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы.
Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, документ был подписан в Тбилиси по итогам встречи министров иностранных дел Грузии и Казахстана Маки Бочоришвили и Ермека Кошербаева.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подчеркнули важность углубления политического диалога и расширения контактов на высоком уровне.
Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и сотрудничеству в рамках Среднего коридора.
