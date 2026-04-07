    Perm diyarında məktəblinin bıçaqladığı müəllim ölüb

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 10:10
    Rusiyanın Perm diyarında məktəblinin bıçaqla hücum etdiyi müəllim xəstəxanada ölüb.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Dmitri Maxonin məlumat verib.

    "Təəssüf ki, həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi Olesya Petrovna Baqutanı xilas etmək mümkün olmayıb", - o deyib.

    Yeniyetmə polis nəzarətinə alınıb.

    Qeyd edək ki, yeniyetmə bu gün səhər saatlarında məktəbin girişində müəllimə bıçaqla xəsarət yetirib. Məlumata görə, gəncin təhsili ilə bağlı ciddi problemləri olub və müəllim onu imtahanlara buraxmamağı planlaşdırıb. Məktəbdə tədris prosesinin dayandırılması qərara alınıb.

    Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

    11:48

    IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    11:45

    "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    Futbol
    11:44

    Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    11:40

    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    11:39

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

    Komanda
    11:38

    Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıb

    İKT
    11:32

    Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏY

    Milli Məclis
    11:28

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıb

    İKT
    11:27

    Xocavənd şəhərinə daha 33 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti