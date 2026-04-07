Perm diyarında məktəblinin bıçaqladığı müəllim ölüb
Region
- 07 aprel, 2026
- 10:10
Rusiyanın Perm diyarında məktəblinin bıçaqla hücum etdiyi müəllim xəstəxanada ölüb.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Dmitri Maxonin məlumat verib.
"Təəssüf ki, həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi Olesya Petrovna Baqutanı xilas etmək mümkün olmayıb", - o deyib.
Yeniyetmə polis nəzarətinə alınıb.
Qeyd edək ki, yeniyetmə bu gün səhər saatlarında məktəbin girişində müəllimə bıçaqla xəsarət yetirib. Məlumata görə, gəncin təhsili ilə bağlı ciddi problemləri olub və müəllim onu imtahanlara buraxmamağı planlaşdırıb. Məktəbdə tədris prosesinin dayandırılması qərara alınıb.
Son xəbərlər
11:48
IFC Azərbaycana PPP layihələrinin icrasını asanlaşdırmağa kömək edəcəkMaliyyə
11:45
"Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıbFutbol
11:44
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri region üçün nümunəvi əməkdaşlıq modeli kimi qəbul olunur - RƏYXarici siyasət
11:40
İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edibDigər ölkələr
11:39
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayırKomanda
11:38
Təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı martda 2 dəfə artıbİKT
11:32
Enerji və nəqliyyat layihələri Azərbaycan–Gürcüstan tərəfdaşlığının əsas sütunlarıdır - RƏYMilli Məclis
11:28
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar 6 % azalıbİKT
11:27