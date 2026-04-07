Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Грузии провели обмен опытом в рамках визита грузинской делегации в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе рабочих встреч представители регуляторов обсудили ключевые аспекты обеспечения финансовой стабильности и формирования макропруденциальной политики, оценки финансовой стабильности по домохозяйствам, нефинансовому сектору и рынку недвижимости.

Стороны также провели детальный обмен мнениями по вопросам организации стресс-тестирования, проведения климатических стресс-тестов по физическим и переходным рискам.