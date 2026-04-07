    07 апреля, 2026
    Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Грузии провели обмен опытом в рамках визита грузинской делегации в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    В ходе рабочих встреч представители регуляторов обсудили ключевые аспекты обеспечения финансовой стабильности и формирования макропруденциальной политики, оценки финансовой стабильности по домохозяйствам, нефинансовому сектору и рынку недвижимости.

    Стороны также провели детальный обмен мнениями по вопросам организации стресс-тестирования, проведения климатических стресс-тестов по физическим и переходным рискам.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Национальный банк Грузии Финансовая стабильность
    Azərbaycan və Gürcüstan mərkəzi bankları təcrübə mübadiləsi aparıb
    Azerbaijan's Central Bank, Georgian National Bank share expertise

    Последние новости

    13:20

    Нацсобрание Вьетнама одобрил кандидатуру Ле Минь Хынга на пост премьера

    Другие страны
    13:19

    Силькеберг: Фильм "Родина, живущая в памяти" станет культурным мостом между Скандинавией и Азербайджаном

    Культура
    13:19

    Бочоришвили и Кошербаев подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    13:07

    Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%

    Инфраструктура
    13:02

    Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуре

    Другие страны
    12:54

    Во Франции поезд столкнулся с грузовиком: один погибший, 30 пострадавших

    Другие страны
    12:51

    ЕБРР продлил сроки освоения кредитов по двум проектам в Гяндже

    Финансы
    12:49

    Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности

    Финансы
    12:48

    Гвидо Крозетто: Война с Ираном угрожает мировому лидерству США

    Другие страны
    Лента новостей