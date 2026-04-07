İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan və Gürcüstan mərkəzi bankları təcrübə mübadiləsi aparıb

    Maliyyə
    • 07 aprel, 2026
    • 12:15
    Azərbaycan və Gürcüstan mərkəzi bankları arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb.

    Bu barədə "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu məqsədlə Gürcüstan Milli Bankının nümayəndə heyəti AMB-də işgüzar səfərdə olub.

    Səfər çərçivəsində təşkil edilən görüşlərdə maliyyə sabitliyi funksiyaları üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi, makroprudensial siyasət çərçivəsinin formalaşdırılması, ev təsərrüfatları, qeyri-maliyyə sektoru və daşınmaz əmlak bazarı üzrə maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsinə dair hər iki ölkənin mərkəzi banklarının təcrübələri müzakirə olunub.

    Görüşlər zamanı stres-test çərçivəsi, həmçinin fiziki və keçid riskləri üzrə iqlim stres-testlərinin təşkili məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Gürcüstan Milli Bankı
    Центробанки Азербайджана и Грузии обменялись опытом в сфере финансовой стабильности
    Azerbaijan's Central Bank, Georgian National Bank share expertise

