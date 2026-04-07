Барро: Франция против любых ударов по гражданской инфраструктуре

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж выступает против любых ударов по гражданской инфраструктуре в мире в условиях роста напряженности.

Он прокомментировал сообщения о возможных угрозах и ультиматумах со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, отметив, что подобная риторика уже звучала ранее и не является новой в текущем политическом контексте. Барро подчеркнул, что Франция последовательно выступает против любых ударов по гражданским объектам, включая инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность населения.

"Мы уже наблюдаем стремительный рост цен на топливо. Если целью нападения станет энергетическая инфраструктура Ирана, можно ожидать ответных мер со стороны иранского режима, которые еще больше усугубят и без того тревожную ситуацию", - сказал он.

Отдельно министр затронул вопрос Ормузского пролива, подчеркнув его стратегическое значение для глобальных поставок нефти и газа. По его словам, Франция совместно с рядом партнеров, включая Великобританию, рассматривает возможность создания международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

Барро привел в пример европейскую операцию в Красном море, где военные корабли обеспечивают сопровождение торговых судов, и отметил, что аналогичный механизм может быть применен в районе Ормузского пролива при координации со странами региона.