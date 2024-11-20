В Пермском крае РФ четыре человека погибли в тяжелом ДТП

В результате столкновения минивэна и стоявшего на обочине грузовика в Пермском крае РФ погибли четыре человека.

В результате столкновения минивэна и стоявшего на обочине грузовика в Пермском крае РФ погибли четыре человека.

Как передает Report , об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"19 ноября около 23:50 (22:50 по бакинскому времени) по автодороге Чернушка - Тюш в направлении города Чернушка двигался автомобиль Nissan Serena под управлением водителя 1980 года рождения. По предварительной информации, на 4-м км автодороги мужчина допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль Sitrak, водитель которого осуществлял замену колеса. Установлено, что знак аварийной остановки был выставлен, аварийная сигнализация включена", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП мужчина, который помогал менять колесо водителю грузовика, а также водитель и два пассажира минивэна от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ранее в ГУ МВД по региону сообщали, что погиб 24-летний водитель грузовика. Как стало известно позже, мужчина жив, травм не получил.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.