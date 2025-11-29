Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 02:07
    В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека

    В районе Халилие провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошла перестрелка, в которой погибли два человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Согласно информации, потасовка между двумя группами переросла в перестрелку, в результате чего четыре человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался на месте происшествия, трое других были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, в медучреждении умер еще один пострадавший.

    По факту начато расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Лента новостей