В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека
В регионе
- 29 ноября, 2025
- 02:07
В районе Халилие провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошла перестрелка, в которой погибли два человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.
Согласно информации, потасовка между двумя группами переросла в перестрелку, в результате чего четыре человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался на месте происшествия, трое других были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, в медучреждении умер еще один пострадавший.
По факту начато расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются.
