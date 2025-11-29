Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb
Region
- 29 noyabr, 2025
- 01:43
Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində iki qrup arasında atışma olub, dörd nəfər güllə yarası alıb.
"Report"un "Haber Global"a istinadən məlumatına görə, hadisə Haliliye rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, iki qrup arasındakı mübahisə böyüyüb və silahlı qarşıdurmaya çevrilib. Güllə yarası alan dörd nəfərdən biri hadisə yerində həlak olub, digər üçü isə xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralılardan biri də xəstəxanada keçinib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığı bildirilib.
