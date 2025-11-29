İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 01:43
    Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində iki qrup arasında atışma olub, dörd nəfər güllə yarası alıb.

    "Report"un "Haber Global"a istinadən məlumatına görə, hadisə Haliliye rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, iki qrup arasındakı mübahisə böyüyüb və silahlı qarşıdurmaya çevrilib. Güllə yarası alan dörd nəfərdən biri hadisə yerində həlak olub, digər üçü isə xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralılardan biri də xəstəxanada keçinib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığı bildirilib.

    Şanlıurfa Atışma yaralanma
    В перестрелке на юго-востоке Турции погибли два человека

    Son xəbərlər

    01:43

    Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Region
    01:24

    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    00:57

    NYT: Tramp və Maduro arasında ötən həftə telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    00:51

    "Reuters": "Airbus" dünya üzrə "A320" təyyarələrinin, demək olar, yarısını geri çağırır

    Digər ölkələr
    00:29

    Tramp Baydenin avtomatik imza qurğusu ilə imzaladığı sənədləri ləğv edib

    Digər ölkələr
    00:04

    "Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıb

    İKT
    23:46
    Foto
    Video

    "Nehrə ayranını soyutmaq üçün yayda dağlardan qar gətirirdik" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:30

    Əraqçi və Kallas Tehranın nüvə proqramını müzakirə ediblər

    Region
    23:18

    Argentinada 173 xəstənin ölümündən sonra 82 min fentanil flakonu müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti