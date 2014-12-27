В парламенте Грузии произошла массовая драка

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В грузинском парламента произошла массовая драка.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, из-за драки троим депутатам грузинского парламента потребовалась медицинская помощь, работа законодательного собрания прервалась почти на полчаса.
В драке, среди прочих, участвовал олимпийский чемпион по дзюдо Зураб Звиадаури.
Успокоить законодателей смогли только сотрудники службы безопасности.
Депутаты спорили по поводу состава делегации Грузии в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости