В парламенте Грузии произошла массовая драка

27 декабря, 2014 09:30

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В грузинском парламента произошла массовая драка. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, из-за драки троим депутатам грузинского парламента потребовалась медицинская помощь, работа законодательного собрания прервалась почти на полчаса. В драке, среди прочих, участвовал олимпийский чемпион по дзюдо Зураб Звиадаури. Успокоить законодателей смогли только сотрудники службы безопасности. Депутаты спорили по поводу состава делегации Грузии в Парламентской Ассамблее Совета Европы.