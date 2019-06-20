В парламенте Грузии международное мероприятие прервалось из-за спора

На прошедшей в грузинском парламенте XXVI Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) возник спор.

Как сообщает грузинское бюро Report, президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Российской думы Сергей Гаврилов стал председательствовать на заседании, усевшись в кресло спикера, что и стало причиной спора.

Представители оппозиционных партий расценили это как оскорбление в адрес грузинского государства и народа. По их словам, захватническая Россия не может председательствовать на заседании в Грузии.

По словам депутата от оппозиционной партии "Единое национального движение" Самоле Самадашвили, власти не должны были давать разрешение на въезд в страну российского депутата.

На фоне споров в законодательном органе были скандированы антироссийские лозунги.

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе отметил, что вопрос о том, что С.Гаврилов сядет за кресло спикера, заранее запланирован не был. Он заявил о прекращении заседания Ассамблеи МАП и добавил, что мероприятие продолжится завтра в другом месте.