    В парламенте Армении завершили расследование обстоятельств войны с Азербайджаном осенью 2020 года

    • 03 сентября, 2025
    • 16:36
    В парламенте Армении завершили расследование обстоятельств войны с Азербайджаном осенью 2020 года

    Парламентская комиссия Армении завершила проведение расследования обстоятельств 44-тидневной войны с Азербайджаном осенью 2020 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    Отмечается, что отчет комиссии направлен председателю Национального собрания (парламента) Армении.

    Следственная комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны была создана в феврале 2022 года по инициативе депутатов фракции "Гражданский договор". В ее состав входят как проправительственные, так и оппозиционные депутаты.

    Председатель комиссии Андраник Кочарян ранее заявлял, что отчет будет включен в повестку пленарного заседания осенней сессии парламента, которое состоится после 27 сентября. Он подчеркнул, что степень конфиденциальности доклада настолько велика, что заседание будет закрытым, но к нему смогут получить доступ соответствующие органы.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ermənistan parlamentində 44 günlük müharibə ilə bağlı araşdırmalar başa çatıb
    Английская версия Английская версия
    Armenian Parliament completes investigation into circumstances of war with Azerbaijan in fall of 2020

