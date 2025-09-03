В парламенте Армении завершили расследование обстоятельств войны с Азербайджаном осенью 2020 года

Парламентская комиссия Армении завершила проведение расследования обстоятельств 44-тидневной войны с Азербайджаном осенью 2020 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что отчет комиссии направлен председателю Национального собрания (парламента) Армении.

Следственная комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны была создана в феврале 2022 года по инициативе депутатов фракции "Гражданский договор". В ее состав входят как проправительственные, так и оппозиционные депутаты.

Председатель комиссии Андраник Кочарян ранее заявлял, что отчет будет включен в повестку пленарного заседания осенней сессии парламента, которое состоится после 27 сентября. Он подчеркнул, что степень конфиденциальности доклада настолько велика, что заседание будет закрытым, но к нему смогут получить доступ соответствующие органы.