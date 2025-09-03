İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Ermənistan parlamentində 44 günlük müharibə ilə bağlı araşdırmalar başa çatıb

    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 16:43
    Ermənistan parlamentində 44 günlük müharibə ilə bağlı araşdırmalar başa çatıb

    Ermənistan parlament komissiyası 2020-ci ilin payızında Azərbaycanla 44 günlük müharibənin şəraitinin araşdırılmasını başa çatdırıb.

    "Report" bu barədə Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, komissiyanın hesabatı Ermənistan parlamentinin sədrinə göndərilib.

    Ermənistan Azərbaycan Parlament liman
    Rus Versiası Rus Versiası
    В парламенте Армении завершили расследование обстоятельств войны с Азербайджаном осенью 2020 года
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Armenian Parliament completes investigation into circumstances of war with Azerbaijan in fall of 2020

    Son xəbərlər

    17:50

    Azərbaycandan İtaliya və Fransaya 4 tona yaxın qurbağa ayağı ixrac olunub

    Sağlamlıq
    17:47
    Foto

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Region
    17:44

    İsrail ordusu Livanda reyd keçirir

    Digər ölkələr
    17:44

    Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaq

    Digər ölkələr
    17:38

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə verib

    Maliyyə
    17:36
    Video

    Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblar

    Komanda
    17:28

    Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edir

    Digər ölkələr
    17:26

    Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti