Ermənistan parlamentində 44 günlük müharibə ilə bağlı araşdırmalar başa çatıb
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 16:43
Ermənistan parlament komissiyası 2020-ci ilin payızında Azərbaycanla 44 günlük müharibənin şəraitinin araşdırılmasını başa çatdırıb.
"Report" bu barədə Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, komissiyanın hesabatı Ermənistan parlamentinin sədrinə göndərilib.
