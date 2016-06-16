В парламенте Армении произошла перепалка

Обсуждение закона "Об административно-территориальных делениях в Армении" переросло в перепалку

16 июня, 2016 15:07

https://report.az/storage/news/08c8a0b927735d6e19cb903de85102c3/28304c79-3c96-416c-b99b-28124b688476_292.jpg Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обсуждение закона "Об административно-территориальных делениях в Армении" на внеочередном заседании парламента Армении переросло в перепалку. Перед голосованием экс-премьер-министр Армении, депутат от оппозиционного Армянского национального конгресса Грант Багратян поспорил с депутатом от РПА Варданом Айвазяном. Депутаты попытались вмешаться для предотвращения ссоры. Спикер парламента Галуст Саакян призывал депутатов успокоиться. Национальное собрание Армении приступило к обсуждению следующего вопроса, однако противоречия депутатов продолжались.