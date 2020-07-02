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В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии

В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА) Георгий Церетели встретился в онлайн-формате с главой армянской делегации
В регионе
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2 июля 2020 г. 19:47
В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА) Георгий Церетели встретился в онлайн-формате с главой армянской делегации в организации Айком Конджоряном.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Стороны обсудили приоритеты сотрудничества между ОБСЕ и Арменией.

В ходе обсуждений также была затронута ситуация с коронавирусом в Армении. Конждорян сказал, что число инфицированных COVID-19 в стране остается высоким.

Одной из основных тем обсуждений на встрече стало урегулирование конфликтов на Южном Кавказе и активизация работы в этом направлении в постпандемический период.

Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла также принял участие в обсуждениях.

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