В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА) Георгий Церетели встретился в онлайн-формате с главой армянской делегации в организации Айком Конджоряном.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.
Стороны обсудили приоритеты сотрудничества между ОБСЕ и Арменией.
В ходе обсуждений также была затронута ситуация с коронавирусом в Армении. Конждорян сказал, что число инфицированных COVID-19 в стране остается высоким.
Одной из основных тем обсуждений на встрече стало урегулирование конфликтов на Южном Кавказе и активизация работы в этом направлении в постпандемический период.
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла также принял участие в обсуждениях.
В ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемииВ ПА ОБСЕ надеются на активизацию разрешения конфликтов после пандемии Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА) Георгий Церетели встретился в онлайн-формате с главой армянской делегации
В регионе
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2 июля 2020 г. 19:47
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Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА) Георгий Церетели встретился в онлайн-формате с главой армянской делегации в организации Айком Конджоряном.
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