​В отношении президента Грузии начато расследование

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование решений президента Саломе Зурабишвили о помиловании.

Как сообщает грузинское бюро Report, проводится расследование возможного злоупотребления со стороны президента в ходе процесса помилования.

Как сообщили в генпрокуратуре страны, регулярно будет предоставляться информация о ходе и результатах расследования.

Отметим, что 28 августа президент помиловал 34 заключенных по случаю праздника Мариамоба. Среди них были трое осужденных за убийство и один разыскиваемый.