 Наверх

В отношении президента Грузии начато расследование

​В отношении президента Грузии начато расследование

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование решений президента Саломе Зурабишвили о помиловании.

Как сообщает грузинское бюро Report, проводится расследование возможного злоупотребления со стороны президента в ходе процесса помилования.

Как сообщили в генпрокуратуре страны, регулярно будет предоставляться информация о ходе и результатах расследования.

Отметим, что 28 августа президент помиловал 34 заключенных по случаю праздника Мариамоба. Среди них были трое осужденных за убийство и один разыскиваемый.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!