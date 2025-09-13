Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 20:57
    В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

    На территории Орловской области России при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Он отметил, что при подрыве одного из них два человека погибли, один пострадал.

    В правоохранительных органах сообщают, что из-за ЧП задерживаются пять поездов.

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

