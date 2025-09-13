В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 20:57
На территории Орловской области России при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Он отметил, что при подрыве одного из них два человека погибли, один пострадал.
В правоохранительных органах сообщают, что из-за ЧП задерживаются пять поездов.
Последние новости
22:12
В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабминаДругие страны
21:57
Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАСДругие страны
21:42
СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентомДругие страны
21:29
"Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛФутбол
21:26
За последние сутки из Газы эвакуированы десятки тысяч палестинцевДругие страны
21:12
Полиция Лондона задержала девять человек на акции протестаДругие страны
20:57
В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человекаВ регионе
20:48
СМИ: ВВС Румынии перехватили беспилотник РФ над воздушным пространством страныДругие страны
20:45