В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

На территории Орловской области России при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Он отметил, что при подрыве одного из них два человека погибли, один пострадал.

В правоохранительных органах сообщают, что из-за ЧП задерживаются пять поездов.