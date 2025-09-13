İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 21:08
    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Rusiyanın Orlov vilayəti ərazisində dəmir yolunun yoxlanışı zamanı partlayıcı qurğular aşkarlanıb.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Klıçkov məlumat verib.

    O bildirib ki, qurğulardan birinin partlaması nəticəsində iki nəfər həlak olub, bir nəfər xəsarət alıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə, baş vermiş hadisə ilə əlaqədar beş qatarın hərəkəti gecikdirilib.

    Orlov dəmiryol partlayış
    В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti