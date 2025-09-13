Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub
- 13 sentyabr, 2025
- 21:08
Rusiyanın Orlov vilayəti ərazisində dəmir yolunun yoxlanışı zamanı partlayıcı qurğular aşkarlanıb.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadla verdiyi məlumata görə, bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Klıçkov məlumat verib.
O bildirib ki, qurğulardan birinin partlaması nəticəsində iki nəfər həlak olub, bir nəfər xəsarət alıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə, baş vermiş hadisə ilə əlaqədar beş qatarın hərəkəti gecikdirilib.
