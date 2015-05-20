​В ООН призвали Армению укрепить механизмы защиты детей от насилия

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В ООН призвали власти Армении уделять больше внимания защите детей от насилия. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила специальный докладчик ООН Mод де Бур-Букиккио.

Она рекомендовала создавать службы доверия, а также центры по реабилитации и реинтеграции детей, ставших жертвами эксплуатации и грубого обращения.

Эксперт заявила о необходимости искоренять практику детских браков среди езидов и не допускать надругательств над девочками и мальчиками в Интернете.

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии Mод де Бур-Букуиккио посетила Армению в период с 12 по 18 мая.

По результатам этого визита она подготовит доклад о масштабах этих проблем в стране, который будет передан на рассмотрение Совета ООН по правам человека.