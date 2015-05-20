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    ​В ООН призвали Армению укрепить механизмы защиты детей от насилия

    Эксперт призвала не допускать надругательств над девочками и мальчиками в Интернете

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В ООН призвали власти Армении уделять больше внимания защите детей от насилия. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила специальный докладчик ООН Mод де Бур-Букиккио.

    Она рекомендовала создавать службы доверия, а также центры по реабилитации и реинтеграции детей, ставших жертвами эксплуатации и грубого обращения. 

    Эксперт заявила о необходимости искоренять практику детских браков среди езидов и не допускать надругательств над девочками и мальчиками в Интернете.

    Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии Mод де Бур-Букуиккио посетила Армению в период с 12 по 18 мая. 

    По результатам этого визита она подготовит доклад о масштабах этих проблем в стране, который будет передан на рассмотрение Совета ООН по правам человека.

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