В одной из воинских частей МО Армении найдено тело военного с огнестрельным ранением
В регионе
- 14 января, 2026
- 16:37
В одной из воинских частей Министерства обороны Армении было обнаружено тело военнослужащего Вагана Петросяна с огнестрельным ранением.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.
В целях полного выяснения обстоятельств происшествия проводится расследование.
