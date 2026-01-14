İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ermənistanda hərbi hissələrdən birində hərbçinin meyiti tapılıb

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:46
    Ermənistanda hərbi hissələrdən birində hərbçinin meyiti tapılıb

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində hərbçi Vaqan Petrosyanın meyiti aşkar edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hərbçinin güllə yarası alması səbəbindən öldüyü bildirilir.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    В одной из воинских частей МО Армении найдено тело военного с огнестрельным ранением

