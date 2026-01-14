Ermənistanda hərbi hissələrdən birində hərbçinin meyiti tapılıb
Region
- 14 yanvar, 2026
- 16:46
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində hərbçi Vaqan Petrosyanın meyiti aşkar edilib.
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, hərbçinin güllə yarası alması səbəbindən öldüyü bildirilir.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
