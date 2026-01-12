Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 12:27
    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    В Киеве полиция устанавливает обстоятельства нападения, произошедшего утром 12 января в одной из школ.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

    По предварительной информации, один из учеников пришел в учебное заведение с ножом и совершил нападение на учительницу и одного из одноклассников.

    Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    По данным полиции, нападавший задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции, продолжаются следственные действия.

    Киев школа нападение пострадавшие
