В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
В регионе
- 12 января, 2026
- 12:27
В Киеве полиция устанавливает обстоятельства нападения, произошедшего утром 12 января в одной из школ.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
По предварительной информации, один из учеников пришел в учебное заведение с ножом и совершил нападение на учительницу и одного из одноклассников.
Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным полиции, нападавший задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции, продолжаются следственные действия.
Последние новости
13:09
В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газаЭнергетика
13:07
В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рискамиФинансы
13:00
Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-рискиФинансы
12:59
Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлятВ регионе
12:55
Азербайджан начал импорт перца еще из двух странБизнес
12:54
Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 годаЭнергетика
12:51
ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестовВ регионе
12:46
Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%В регионе
12:42