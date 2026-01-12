В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства нападения, произошедшего утром 12 января в одной из школ.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительной информации, один из учеников пришел в учебное заведение с ножом и совершил нападение на учительницу и одного из одноклассников.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным полиции, нападавший задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции, продолжаются следственные действия.