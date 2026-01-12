Kiyevdə məktəbli müəlliminə və sinif yoldaşına bıçaqla hücum edib
Region
- 12 yanvar, 2026
- 12:51
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə məktəblərdən birində şagird müəllimə və sinif yoldaşına bıçaqla hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Kiyev polisinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, şagirdlərdən biri məktəbə bıçaqla daxil olaraq müəllimə və sinif yoldaşlarından birinə hücum edib.
Hazırda zərərçəkənlərə lazımi tibbi yardım göstərilir.
Polisin məlumatına görə, hücum edən şəxs saxlanılıb.
Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
13:13
Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaqRegion
13:11
Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilərRegion
13:11
Amina Abdellatif: "Rusiyalı cüdoçuların milliyə cəlb olunması balansı yaxşılaşdıracaq"Fərdi
13:08
Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıbEnergetika
13:04
Hesablama Palatası 2026-cı ildə neft və qaz tranzitindən gəlirlərin azalmasının səbəblərini açıqlayıbEnergetika
12:56
"Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıbKomanda
12:56
Foto
Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıbBiznes
12:54
Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildiribDigər ölkələr
12:53