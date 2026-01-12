İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Kiyevdə məktəbli müəlliminə və sinif yoldaşına bıçaqla hücum edib

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:51
    Kiyevdə məktəbli müəlliminə və sinif yoldaşına bıçaqla hücum edib

    Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə məktəblərdən birində şagird müəllimə və sinif yoldaşına bıçaqla hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Kiyev polisinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, şagirdlərdən biri məktəbə bıçaqla daxil olaraq müəllimə və sinif yoldaşlarından birinə hücum edib.

    Hazırda zərərçəkənlərə lazımi tibbi yardım göstərilir.

    Polisin məlumatına görə, hücum edən şəxs saxlanılıb.

    Bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Ukrayna Kiyev Şagird hücum
    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    Son xəbərlər

    13:13

    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaq

    Region
    13:11

    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Region
    13:11

    Amina Abdellatif: "Rusiyalı cüdoçuların milliyə cəlb olunması balansı yaxşılaşdıracaq"

    Fərdi
    13:08

    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    13:04

    Hesablama Palatası 2026-cı ildə neft və qaz tranzitindən gəlirlərin azalmasının səbəblərini açıqlayıb

    Energetika
    12:56

    "Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:56
    Foto

    Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    12:54

    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    12:53

    AÇG və "Şahdəniz"dən hasil edilən neft-qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti