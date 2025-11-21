Задержавшийся в аэропорту Пулково на сутки самолет вылетел в Дубай
В регионе
- 21 ноября, 2025
- 09:19
Рейс FZ992 авиакомпании Flydubai, следующий из Санкт-Петербурга в Дубай, вылетел из аэропорта Пулково.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"В 07:49 [мск] самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении.
Рейс должен был отправиться в 00:25 мск 20 ноября. Ранее в прокуратуре сообщали, что из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице.
