Задержавшийся в аэропорту Пулково на сутки самолет вылетел в Дубай

Рейс FZ992 авиакомпании Flydubai, следующий из Санкт-Петербурга в Дубай, вылетел из аэропорта Пулково.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"В 07:49 [мск] самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Рейс должен был отправиться в 00:25 мск 20 ноября. Ранее в прокуратуре сообщали, что из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице.