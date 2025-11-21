Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Задержавшийся в аэропорту Пулково на сутки самолет вылетел в Дубай

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 09:19
    Задержавшийся в аэропорту Пулково на сутки самолет вылетел в Дубай

    Рейс FZ992 авиакомпании Flydubai, следующий из Санкт-Петербурга в Дубай, вылетел из аэропорта Пулково.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    "В 07:49 [мск] самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении.

    Рейс должен был отправиться в 00:25 мск 20 ноября. Ранее в прокуратуре сообщали, что из 126 пассажиров 45 были размещены в гостинице.

    Санкт-Петербург Дубай Flydubai

    Последние новости

    10:30
    Фото

    AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

    Бизнес
    10:28

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    10:16

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

    Внешняя политика
    10:12

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    10:12

    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    10:08

    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    10:03

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

    Футбол
    10:00

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    09:53

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    Лента новостей