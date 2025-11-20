Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В аэропорту Пулково на сутки задержали рейс в Дубай

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 16:37
    Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай, был перенесен в связи с неисправностью самолета.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных, размещенных на онлайн-табло аэропорта Пулково.

    Воздушное судно должно было вылететь в Дубай 20 ноября в 00:25 мск.

    Санкт-Петербург Дубай Flydubai техническая неисправность

    Лента новостей