В аэропорту Пулково на сутки задержали рейс в Дубай
- 20 ноября, 2025
- 16:37
Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай, был перенесен в связи с неисправностью самолета.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных, размещенных на онлайн-табло аэропорта Пулково.
Воздушное судно должно было вылететь в Дубай 20 ноября в 00:25 мск.
