В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов не берегу Оби.

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов не берегу Оби.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Накануне, 12 сентября, в 11:30 от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров", - говорится в пресс-релизе.

Источником загрязнения стала баржа находящаяся на утилизации.