О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов не берегу Оби.
В регионе
13 сентября 2021 г. 09:47
В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

В Новосибирской области идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов не берегу Оби.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Накануне, 12 сентября, в 11:30 от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров", - говорится в пресс-релизе.

Источником загрязнения стала баржа находящаяся на утилизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Novosibirskdə neft məhsullarının dağılmasının fəsadları aradan qaldırılır
Версия на английском языке Elimination of oil spill consequences underway in Russia’s Novosibirsk region

Самое важное

В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi