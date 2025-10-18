Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 05:56
    В Новосибирске из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека

    В российском Новосибирске по меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме.

    Об этом Report со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. Общая площадь пожара составляла 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли.

    В результате инцидента погибли четыре человека. "Погибли ... один мужчина и три женщины", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

    Ведомство начало проверки, все обстоятельства инцидента выясняются.

    Novosibirskdə yaşayış binasında baş verən yanğında 4 nəfər ölüb

