В Новосибирске из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека
В регионе
- 18 октября, 2025
- 05:56
В российском Новосибирске по меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме.
Об этом Report со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. Общая площадь пожара составляла 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли.
В результате инцидента погибли четыре человека. "Погибли ... один мужчина и три женщины", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.
Ведомство начало проверки, все обстоятельства инцидента выясняются.
