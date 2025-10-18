В Новосибирске из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека

В российском Новосибирске по меньшей мере четыре человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме.

Об этом Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома с мансардным этажом. Общая площадь пожара составляла 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли.

В результате инцидента погибли четыре человека. "Погибли ... один мужчина и три женщины", - сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

Ведомство начало проверки, все обстоятельства инцидента выясняются.