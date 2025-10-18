İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 18 oktyabr, 2025
    • 06:23
    Novosibirskdə yaşayış binasında baş verən yanğında 4 nəfər ölüb

    Rusiyanın Novosibirsk şəhərində taxta konstruksiyalı yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində azı dörd nəfər həlak olub.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən məlumat verir.

    Məlumata görə, yanğın taxta konstruksiyalı ikimərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində başlayıb. Yanğın mənzilin 600 kv.m-nə yayılıb, dam örtüyünün bir hissəsi uçub.

    Hadisə nəticəsində dörd nəfər həlak olub. "Bir kişi və üç qadın həlak olub", - deyə regional prokurorluqdan jurnalistlərə bildiriblər.

    Qurum yoxlamalara başlayıb, hadisənin bütün təfərrüatları araşdırılır.

