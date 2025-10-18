Novosibirskdə yaşayış binasında baş verən yanğında 4 nəfər ölüb
Region
- 18 oktyabr, 2025
- 06:23
Rusiyanın Novosibirsk şəhərində taxta konstruksiyalı yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində azı dörd nəfər həlak olub.
"Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, yanğın taxta konstruksiyalı ikimərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində başlayıb. Yanğın mənzilin 600 kv.m-nə yayılıb, dam örtüyünün bir hissəsi uçub.
Hadisə nəticəsində dörd nəfər həlak olub. "Bir kişi və üç qadın həlak olub", - deyə regional prokurorluqdan jurnalistlərə bildiriblər.
Qurum yoxlamalara başlayıb, hadisənin bütün təfərrüatları araşdırılır.
