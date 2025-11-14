Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки БПЛА

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 11:48
    В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки БПЛА

    В Новороссийске введен режим ЧС после массированной атаки беспилотников.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

    "Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ. Введен режим ЧС", - написал Кравченко.

    По его словам, из-за атак БПЛА повреждены резервуар и причал Черномортранснефти.

    "Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили", - отметил он.

    Новороссийск режим ЧС атака дронов "Черномортранснефть"
    Novorossiyskdə PUA hücumundan sonra fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib

