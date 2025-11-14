В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В Новороссийске введен режим ЧС после массированной атаки беспилотников.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

"Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ. Введен режим ЧС", - написал Кравченко.

По его словам, из-за атак БПЛА повреждены резервуар и причал Черномортранснефти.

"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили", - отметил он.