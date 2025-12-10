Форум Тюркской сети судебно-правовой подготовки прошел в Астане

В Астане прошел Международный форум Тюркской сети судебно-правовой подготовки, приуроченный к 10-летию Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Как передает казахстанское бюро Report, основной темой мероприятия стала защита прав человека и эффективное правосудие с учетом баланса национальных традиций и международных стандартов.

Форум стал площадкой для обсуждения современных подходов к подготовке, отбору и назначению судейских кадров. В его работе приняли участие делегации Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, представители государственных органов, судебной системы, депутаты парламента, ученые, представители юридической общественности и международные эксперты.

Заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, член Судебно-правового совета Чингиз Аскеров подчеркнул важность взаимодействия тюркских государств в сфере подготовки судей. Он отметил, что обмен опытом и знаниями между странами будет полезным и эффективным для совершенствования судебных систем.

По его словам, Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с тюркскими государствами, рассматривая это направление как приоритетное.

Аскеров также напомнил, что именно Верховный суд Азербайджана выступил с инициативой создания Конференции верховных судов тюркских государств, а два года назад в Шуше была подписана соответствующая декларация. Развитие этого формата, а также Конференции судебно-правовых советов, придает дополнительный импульс межгосударственному сотрудничеству и способствует укреплению взаимопонимания между странами.

Со своей стороны, член Высшего судебного совета, судья Верховного суда Казахстана Ерлан Айджанов отметил, что форум, приуроченный к юбилею Совета, объединил представительные делегации тюркских стран и подтвердил высокий уровень доверия и партнерства между судебными органами. Он подчеркнул, что сложившиеся не только деловые, но и личные контакты между представителями судебных систем создают прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества.

Айджанов подчеркнул, что между представителями судебных органов Казахстана и Азербайджана, а также других тюркских стран, уже сформировались не только деловые, но и личные отношения, что способствует более открытому и конструктивному диалогу.

Участники форума подчеркнули важность регулярного обмена опытом, гармонизации образовательных стандартов и реализации совместных инициатив в рамках Тюркской сети судебно-правового образования. Было отмечено, что такая совместная работа укрепляет доверие к судебной системе и способствует развитию регионального сотрудничества.

Тюркская сеть судебно-правового образования была создана в 2022 году в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между учреждениями подготовки судей стран - членов Организации тюркских государств. В настоящее время Казахстан председательствует в сети при участии Академии правосудия при Высшем судебном совете и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.