SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасно

Широкое внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект и автоматизацию, становится обязательным условием для поддержания конкурентоспособности компаний и государств.

Как передает Report, об этом заявил советник президента SOCAR по вопросам охраны труда и здоровья Мамед Ализаде на форуме Саммите промышленной безопасности 2025 в Баку.

По его словам, искусственный интеллект открывает большие возможности, однако его применение требует предельно взвешенного подхода. Ализаде отметил, что одной из основных опасностей является чрезмерное доверие людей к полностью автоматизированным системам.

"Существует реальный риск, что люди начнут полностью передавать функции принятия решений искусственному интеллекту. Но за каждым решением стоит ответственность и подотчетность. Если совет ИИ приведет к несоответствию, инциденту или риску, неизбежно возникнет вопрос: каким образом был получен такой результат?", - подчеркнул он.