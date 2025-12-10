Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 12, 13 и 14 декабря

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, ежедневно также будут организованы поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.