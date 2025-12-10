İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:12
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 12, 13 və 14 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək olar.

    Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və yaxud "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    Bakı-Ağstafa qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları"
    Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    Son xəbərlər

    12:44

    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    12:44

    ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırıb

    Maliyyə
    12:42

    Nazir müavini: "Distant iş"in görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq

    Milli Məclis
    12:39

    Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri saxlanılıb

    Hadisə
    12:39
    Foto

    COINCASA 2025-ci il "Blooming New Year" Yeni il kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    12:38

    Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal baxışda qorunması istiqamətində qanun layihələri hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    12:38

    İntizam Komitəsi Azərbaycan Kubokunun oyunlarında yaşananlara görə klubları cərimələyib

    Futbol
    12:37

    Pərviz Şahbazov: "Zəngəzur dəhlizi "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə" enerji körpüsünü yaradacaq"

    Energetika
    12:31

    AFFA "Neftçi"ni azarkeşlərinə görə cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti